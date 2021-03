© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulle strade di Roma "dalla periferia al centro la segnaletica orizzontale è irriconoscibile". Lo scrive in un tweet la consigliera del Partito democratico in Campidoglio, Ilaria Piccolo. "Raggi si vanta nel 2021 del restyling di piazza Venezia fatto con i fondi del Giubileo 2014, ma lei non è stata neanche capace di ripristinare passaggi pedonali importanti per la sicurezza dei romani", conclude (Rer)