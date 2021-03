Siria: ministro Esteri russo Lavrov, con Turchia e Qatar vicinanza di approcci

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso della riunione trilaterale dei ministri degli Esteri di Qatar, Turchia e Russia sulla situazione siriana tenutasi oggi a Doha, è stata rilevata un'identità negli approcci dei tre Paesi ai vari obiettivi della pace in Siria. Lo ha dichiarato il ministro degli esteri russo, Sergej Lavrov, nel corso della conferenza stampa congiunta con i ministri degli Esteri del Qatar e della Turchia, rispettivamente Mohammed bin Abdulrahman Al Thani e Melvut Cavusoglu, a seguito della riunione trilaterale. "Per la prima volta ci incontriamo a livello ministeriale in questo formato. In precedenza si sono incontrati i rappresentanti speciali, che hanno predisposto le relazioni delle parti sulla tematica della Siria", ha dichiarato Lavrov. "Constatiamo con piacere l'identità o la vicinanza di approccio ai diversi obiettivi della regolarizzazione", ha aggiunto. Il ministro russo ha sottolineato la coincidenza degli interessi espressi nel formato trilaterale con quelli evidenziati in altre piattaforme, come il formato di Astana (che comprende Russia, Turchia e Iran) e il Congresso inter-siriano di Sochi. (Rum)