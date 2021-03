Repubblica Ceca: Covid, record di ricoveri gravi e di vaccinazioni quotidiane

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Repubblica Ceca i ricoveri gravi per il Covid-19 sono stati 1.916 nell'ultimo giorno. Lo riporta l'agenzia di stampa "Ctk" sulla base dei dati aggiornati del ministero della Sanità. Si tratta di un nuovo record dall'inizio della pandemia. Il numero delle ospedalizzazioni totali scende a 8.734 dopo il record di 9 mila di lunedì. Cala anche il numero dei nuovi contagi, 14.353, circa 900 in meno rispetto a una settimana fa. Se il numero delle persone ricoverate in condizioni serie è un record negativo, sempre nella giornata di ieri se ne è segnato uno positivo relativo alle vaccinazioni. Mercoledì le persone vaccinate sono state ben 39.793, di gran lunga il numero più alto dall'inizio della campagna vaccinale. Le dosi finora somministrate in Repubblica Ceca sono ad oggi circa 948 mila. (Vap)