Germania: ricorso a Corte costituzionale contro il Pepp della Bce

- Un gruppo di imprenditori e docenti universitari tedeschi, capeggiato dall'economista Markus Kerber, ha presentato ricorso alla Corte costituzionale federale (Bverfg) contro il piano di emergenza della Banca centrale europea per l'acquisto di titoli di Stato per far fronte alla pandemia di coronavirus (Pepp). È quanto riferisce il quotidiano “Die Welt”. In particolare, il ricorso è stato depositato l'8 marzo scorso, ma è stato reso noto soltanto oggi dal Bverfg. Per Kerber, con il Pepp la Bce sta violando le proprie competenze. Contro l'iniziativa dell'Eurotower un ulteriore ricorso era già stato presentato al Bverfg dal gruppo parlamentare di Alternativa per la Germania (AfD), partito nazionalconservatore che raccoglie consensi anche nell'estrema destra. (Geb)