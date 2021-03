Vaccino: Baldini (FI), immunizzare parlamentari è dare buon esempio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La deputata di Forza Italia Maria Teresa Baldini, intervenendo nell'Aula di Montecitorio, ha sottolineato che "l'ipotesi di vaccinare i parlamentari pone una questione anche di immagine nei confronti del Paese, noi - ha aggiunto la parlamentare - dobbiamo dare il buon esempio. Vaccinare i parlamentari è una questione di sicurezza, ma anche di rispetto verso chi è tenuto al distanziamento sociale, ma vede noi in Aula ravvicinati". L'esponente di FI ha, poi, proseguito: "Nelle Aule di Camera e Senato si riuniscono persone provenienti da tutta Italia a prescindere dal colore delle Regioni. Parliamo di un numero di dosi veramente esiguo e non è comprensibile questa ipocrisia che sembra non tener conto neanche del fatto che tra noi ci sono stati diversi casi, molti colleghi si sono ammalati di Covid. Nonostante ciò, come doveroso - ha concluso Baldini -, i lavori parlamentari non si sono mai fermati, siamo in Aula a nostro rischio e pericolo". (Rin)