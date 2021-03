Pa: Errani (Articolo Uno), Pubblico impiego investimento strategico per il Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ritengo estremamente positivo l'accordo raggiunto ieri con il Patto per l'innovazione del lavoro pubblico e la coesione sociale sottoscritto da Draghi e il ministro Brunetta con Cgil, Cisl e Uil. Il patto apre una fase nuova, da tempo sostengo la necessità di valorizzare il pubblico impiego per il valore fondamentale e strategico che ha per il Paese. Si tratta di un importante investimento sulla buona occupazione e sull'innovazione nel pubblico impiego che avrà ricadute positive non solo per i cittadini ma per tutto il mondo del lavoro e dell'impresa". Lo scrive in una nota il senatore di Articolo Uno, Vasco Errani (Com)