Imprese: Banco Bpm lancia nuova offerta di mutui green

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da oggi Banco Bpm mette a disposizione dei suoi clienti in tutte le sue filiali un’offerta completa di mutui green, con l’obiettivo di contribuire in maniera decisa all’efficientamento degli immobili privati e promuove la consapevolezza green dei propri clienti e dipendenti: la proposta intende premiare con uno sconto sul tasso di interesse chi ristrutturando migliora la prestazione energetica del proprio immobile riducendo consumi ed emissioni di CO2. Stando al relativo comunicato stampa, l’offerta è valida sia sui mutui per l’acquisto o costruzione dell’immobile, sia per la ristrutturazione, sia per l’acquisto e la contestuale ristrutturazione. Ogni mutuo sarà caratterizzato dal “green factor”, una clausola attivabile durante tutta la vita del mutuo, che permetterà di risparmiare 10bps sul tasso contrattualizzato: per ottenere questo premio basterà presentare un certificato energetico pre e post lavori di efficientamento che dimostri che l’immobile così ristrutturato ha guadagnato almeno due classi energetiche o ha risparmiato almeno il 30 per cento dei consumi. I mutui con il “green factor” hanno ricevuto la certificazione Energy Efficient Mortgage Label, un marchio di qualità chiaro e trasparente volto a identificare i mutui ad alta efficienza energetica, promosso dalla Commissione europea come best practice del mercato dei mutui. (segue) (Com)