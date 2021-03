Imprese: Banco Bpm lancia nuova offerta di mutui green (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La banca, prosegue la nota, sarà inoltre a fianco del cliente anche in fase preliminare, avvalendosi di strumenti di simulazione evoluti grazie ai quali potrà fornire informazioni utili alla valutazione di costi e benefici derivanti sia dal potenziale risparmio energetico sia dalle agevolazioni fiscali in vigore. “Siamo orgogliosi di proporre ai nostri clienti un’offerta di mutui che contribuisca ad agevolare la transizione verso una maggior ecosostenibilità degli immobili: la particolarità della nostra offerta, rispetto a quanto oggi presente sul mercato, è proprio la possibilità per il cliente di poter ottenere una riduzione del tasso di interesse a fronte di un efficientamento energetico che potrà avvenire lungo tutta la vita del finanziamento, indipendentemente dalla classe energetica di partenza”, ha commentato Domenico De Angelis, condirettore generale di Banco Bpm. Il Gruppo, prosegue la nota, ha intrapreso un percorso ambizioso di integrazione della sostenibilità nelle proprie attività a partire dalla governance, con la costituzione di un Comitato manageriale Esg presieduto dall’amministratore delegato, così come in tema ambientale e con particolare riferimento a prodotti e servizi per la clientela. (segue) (Com)