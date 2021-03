Imprese: Banco Bpm lancia nuova offerta di mutui green (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I mutui green, prosegue la nota, accrescono l’offerta sostenibile di Banco Bpm, affiancandosi a soluzioni già disponibili per i clienti quali i nuovi servizi e prodotti finanziari dedicati agli incentivi del superbonus 110 per cento, accessibili attraverso i canali digitali tramite la piattaforma online dedicata, realizzata in partnetship con il Gruppo Team System e Cherry 106 e per i quali si registrano concreti riscontri da parte della clientela. L’area tematica di offerta si completa infine con altri prodotti di finanziamento, come ad esempio: il Prestito Versatilo di Agos con Offerta Green rivolto a coloro che destinano il finanziamento all’acquisto di beni o di servizi ecosostenibili e il Credito Condominio. Energy Efficiency, per finanziare a condizioni vantaggiose i condomini impegnati in ristrutturazioni e riqualificazioni di efficientamento energetico. A questi prodotti si aggiunge un plafond da cinque miliardi denominato “Investimenti Sostenibili 2020-2023” stanziato in favore delle aziende che intendono investire in sostenibilità e green transition, rivolgendosi ad un ampio panorama di settori merceologici, da quelle aziende che adottano politiche aziendali in grado di rafforzare la governance dei rischi Esg a interventi per le energie rinnovabili e l’efficienza energetica, da iniziative di economia circolare alla modernizzazione dei trasporti. (Com)