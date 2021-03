Covid: Buschini (Pd), lunedì aprono centri vaccinali ad Anagni e Atina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Grazie ad un primo incremento di sieri per il vaccino anti Covid, da lunedì partiranno due nuovi centri dedicati alle vaccinazioni: Anagni e Atina". Lo scrive in un post su Facebook il presidente del consiglio regionale del Lazio Alessio D'Amato. "In linea, inoltre, con l’aumento di dosi a disposizione della nostra azienda sanitaria - e la mozione da me presentata e approvata in Consiglio regionale sarà molto importante in tal senso - si proseguirà con l’apertura di nuove sedi in provincia di Frosinone, per venire maggiormente incontro alle esigenze dei cittadini". (Rer)