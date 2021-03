Israele-Libano: ministro Energia Steinitz, non vogliamo vedere collasso Paese dei cedri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Israele non vuole vedere affondare il Libano, alle prese con la peggiore crisi economica degli ultimi trent’anni. Lo ha dichiarato il ministro dell’Energia e delle Risorse idriche israeliano, Yuval Steinitz, in un’intervista rilasciata all’emittente statunitense in lingua araba “Al Hurra”. "Non vogliamo vedere il Libano collassare o attraversare una crisi economica o politica. Siamo rattristati da ciò che sta accadendo in Libano. È dannoso per l'intero Medio Oriente. Non vogliamo vedere che una catastrofe colpisca il Libano come quella in Siria. Per questo vogliamo porre fine alla disputa, ma il Libano deve dare prova di flessibilità e pragmatismo", ha spiegato. (segue) (Res)