Israele-Libano: ministro Energia Steinitz, non vogliamo vedere collasso Paese dei cedri (2)

- Intervenendo sui negoziati per definire la demarcazione marittima tra i due Paesi, avviati lo scorso ottobre, ma attualmente in stallo, Steinitz ha invitato il governo di Beirut a mostrare “pragmatismo e flessibilità”. La definizione dei confini marittimi tra i due Paesi consentirebbe anche di sbloccare il dossier dello sfruttamento delle risorse di idrocarburi offshore libanesi, dando fiato all’economia. “È nell’interesse di Israele che le divergenze si appianino. Tuttavia, per il Libano è una questione essenziale, considerando la crisi economica che sta vivendo e i milioni di dollari che è costretto a esborsare per importare materie petrolifere”, ha spiegato Steinitz. Secondo il ministro israeliano, “le divergenze tra i due Paesi non sono significative, anche se dureranno oltre dieci anni. Se i libanesi mostreranno una certa flessibilità, Israele farà lo stesso e potremo trovare una soluzione”. (segue) (Res)