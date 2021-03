Siria: Unicef, il 90 per cento dei bambini ha bisogno di assistenza umanitaria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Circa il 90 per cento dei bambini in Siria ha bisogno di assistenza umanitaria, con un incremento del 20 per cento rispetto allo scorso anno. Lo riferisce il Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia (Unicef) in un comunicato stampa.Secondo dati verificati tra il 2011 e il 2020, circa 12.000 bambini sono stati uccisi o feriti, più di 5.700 bambini – alcuni anche di 7 anni – sono stati reclutati nei combattimenti; più di 1.300 strutture sanitarie e scolastiche e relativo personale sono stati attaccati. La guerra lunga un decennio in Siria ha avuto conseguenze devastanti sui bambini e sull’infanzia. All’interno della Siria, ci sono 6 milioni di bambini che hanno bisogno di assistenza, molti sono nati durante la guerra e non hanno conosciuto altro se non conflitto, sfollamento e perdite. Solo lo scorso anno, il numero di bambini indicati con stress psicologico è raddoppiato, indice delle conseguenze di lungo periodo che la guerra continua ad avere sulla salute mentale e sul benessere dei bambini. Metà dei bambini della Siria non va a scuola. Una scuola su tre in Siria non può essere utilizzata perché danneggiata, distrutta, utilizzata come rifugio per le famiglie sfollate o usata a scopo militare. La pandemia da Covid-19, denuncia Unicef, ha ulteriormente complicato la situazione dei bambini della Siria. Il numero di persone che ha bisogno di aiuto è aumentato del 20 per cento solo lo scorso anno, il 65 per cento delle famiglie riportano di non poter rispondere ai bisogni di base e circa l’80 per cento delle persone in Siria vive in povertà. (segue) (Com)