Siria: Unicef, il 90 per cento dei bambini ha bisogno di assistenza umanitaria (2)

- Questi dati sono la punta dell’iceberg, rappresentano ciò che le Nazioni Unite hanno potuto verificare dal 2014, quando ha avuto inizio un processo di verifica, precisa Unicef. La guerra si ripercuote anche sui paesi vicini dove 2,5 milioni di bambini dalla Siria sono registrati come rifugiati. Giordania, Libano, Turchia, Iraq e Egitto ospitano oltre l’80 per cento del totale dei casi di rifugiati siriani nel mondo. Rispondere alla crisi in Siria negli ultimi 10 anni è stata una delle più vaste operazioni umanitarie della storia dell’Unicef: solo lo scorso anno, l’Unicef con i suoi partner ha raggiunto 3,7 milioni di bambini con l’apprendimento, 900.000 bambini hanno ricevuto immunizzazioni di routine o vaccinazioni e 400.000 bambini sono stati raggiunti con supporto psicosociale in Siria e nei paesi vicini. Per continuare a fornire assistenza ai bambini e alle famiglie in Siria e nei paesi vicini nel 2021 l’Unicef chiede 1,4 miliardi di dollari. (Com)