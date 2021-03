Covid: Benigni (Cambiamo!), bene via libera a odg per mensa a autonomi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deputato di Cambiamo!, Stefano Benigni, esprime "soddisfazione per l'approvazione di un mio ordine del giorno al decreto legge Covid volto - prosegue il parlamentare in una nota - a consentire anche ad autonomi e partite Iva senza dipendenti di usufruire del servizio mensa prestato da bar e ristoranti. Le limitazioni alle attività di somministrazione di alimenti e bevande stanno provocando notevoli disagi ai lavoratori che non possono rientrare a casa per la pausa pranzo né usufruire di servizi di mensa aziendale". Benigni aggiunge: "Con questo odg vogliamo perciò andare incontro all'esigenza di una categoria fortemente penalizzata dalla crisi pandemica, anche dal punto di vista logistico. Perciò chiediamo al governo di dare piena attuazione a questo intendimento nel minor tempo possibile". (Com)