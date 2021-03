Siria: Msf, Paese primo al mondo per sfollati interni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo dieci anni di guerra in Siria circa 13 milioni di persone hanno bisogno di assistenza umanitaria. Lo riferisce Medici senza frontiere (Msf) in un comunicato stampa. Edifici e infrastrutture civili, compresi gli ospedali, sono stati attaccati ancora nel 2020. Migliaia di persone sono state uccise o ferite e centinaia di migliaia costrette a lasciare le loro case, facendo conquistare alla Siria il triste primato di paese con la più grande popolazione di sfollati interni al mondo, oltre 6 milioni. Oggi la crisi economica e la pandemia stanno ulteriormente deteriorando la situazione. Msf si dice estremamente preoccupata per il destino della popolazione siriana e chiede alle parti in conflitto di garantire la protezione dei civili e la possibilità di fornire assistenza medica e umanitaria ovunque sia necessaria. "Dopo dieci lunghi anni di un conflitto senza fine, le persone vivono una situazione disperata, non vedono via d'uscita né segni di miglioramento. La loro condizione è ulteriormente peggiorata dalla crisi economica e dalla pandemia, e vivono nella paura costante di una nuova offensiva militare, che porterebbe a nuovi sfollamenti per trovare rapidamente un nuovo posto sicuro dove stare", dichiara Duccio Staderini, ex capomissione Msf per la Siria. (segue) (Com)