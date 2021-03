Siria: Msf, Paese primo al mondo per sfollati interni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un decennio di conflitto ha devastato il sistema sanitario nel nord della Siria. Sono centinaia le strutture mediche bombardate, numerosi gli operatori sanitari uccisi, e ancora oggi c'è una drammatica scarsità di forniture mediche. Con la pandemia di Covid-19, afferma Medici senza frontiere, le poche strutture funzionanti, già in difficoltà con scorte e personale limitati, vivono una situazione ancora più complessa: i test diagnostici sono pochi e c'è carenza di ossigeno in diverse strutture della regione, molte hanno smesso di fornire cure mediche "non-essenziali". Attraversare le frontiere per portare rifornimenti e operatori è diventato ancora più difficile per le misure di contrasto al Covid-19. Nel nord-ovest della Siria, ci sono 24 centri di isolamento e 12 ospedali Covid-19, ma non saranno sufficienti se la pandemia continuasse a diffondersi. Oggi nel nord della Siria, sono molti i campi profughi sovraffollati, esposti a intemperie e senza un accesso adeguato alle cure mediche. Gli sfollati vivono in ripari collettivi, in condizioni di sovraffollamento e insicurezza, condividendo bagni e attrezzature per cucinare. E in piena pandemia mantenere il distanziamento fisico è praticamente impossibile. Eventuali nuovi scontri comporterebbero ulteriori spostamenti di popolazione verso aree già densamente popolate. (Com)