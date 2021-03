Covid: Fondazione Gimbe, contagio avanza, terapie intensive sotto pressione in 11 regioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il monitoraggio indipendente della Fondazione Gimbe rileva nella settimana 3-9 marzo 2021, rispetto alla precedente, un ulteriore incremento dei nuovi casi (145.659 vs 123.272) e, per la prima volta da 8 settimane, una risalita dei decessi (2.191 vs 1.940). In crescita i casi attualmente positivi (478.883 vs 430.996), le persone in isolamento domiciliare (453.734 vs 409.099), i ricoveri con sintomi (22.393 vs 19.570) e le terapie intensive (2.756 vs 2.327). In dettaglio, rispetto alla settimana precedente, si registrano le seguenti variazioni: decessi: 2.191 (+12,9 per cento); terapia intensiva: +429 (+18,4 per cento); ricoverati con sintomi: +2.823 (+14,4 per cento); isolamento domiciliare: +44.635 (10,9 per cento); nuovi casi: 145.659 (+18,2 per cento); casi attualmente positivi: +47.887 (+11,1 per cento). “Da tre settimane consecutive – afferma Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe – si registra il progressivo incremento dei nuovi casi con inversione di tendenza di tutte le curve, che conferma l’inizio della terza ondata”. Rispetto alla settimana precedente, in 15 Regioni aumentano i casi attualmente positivi per 100.000 abitanti e in 15 si registra un incremento percentuale dei nuovi casi. (segue) (Ren)