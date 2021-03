Covid: Fondazione Gimbe, contagio avanza, terapie intensive sotto pressione in 11 regioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Sul fronte ospedaliero – commenta Renata Gili, responsabile ricerca sui servizi sanitari della Fondazione Gimbe – l’occupazione dei posti letto da parte di pazienti Covid supera in 7 Regioni la soglia del 40 per cento in area medica, con una media nazionale che si attesta al 35 per cento; anche le terapie intensive, la cui occupazione a livello nazionale oltrepassa la soglia di allerta attestandosi al 31 per cento, risultano sotto pressione in ben 11 Regioni”. Particolarmente critiche le situazioni dove il tasso di occupazione è ≥40 per cento: Molise (67 per cento), Umbria (57 per cento), P.A. Trento (54 per cento), Marche (44 per cento), Lombardia (43 per cento), Abruzzo (40 per cento), Emilia-Romagna (40 per cento). “Oltre al tasso di occupazione da parte di pazienti Covid-19 – spiega Marco Mosti, direttore operativo della Fondazione Gimbe – preoccupa il trend in continua ascesa dei nuovi ingressi giornalieri in terapia intensiva: in sole 3 settimane la media mobile a 7 giorni è aumentata del 66 per cento, passando da 134 a 223”. (Ren)