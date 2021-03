Medio Oriente: media, Netanyahu potrebbe annullare visita negli Emirati per ricovero moglie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, potrebbe annullare la visita negli Emirati Arabi Uniti prevista oggi a causa del ricovero della moglie Sara per un'appendicite. Lo riferiscono i media in ebraico, sebbene non vi sia alcuna conferma ufficiale da parte dell'ufficio del primo ministro. Se confermata, la visita rappresenta il primo viaggio nel Paese del capo del governo dello Stato di Israele dopo la normalizzazione delle relazioni con Abu Dhabi. Durante la potenziale visita, Netanyahu incontrerà l’erede al trono dell’emirato di Abu Dhabi, Mohammed bin Zayed al Nahyan. Israele ed Emirati hanno annunciato la normalizzazione delle relazioni diplomatiche lo scorso 13 agosto e, in seguito, firmato gli Accordi di Abramo il 15 settembre scorso a Washington. Secondo quanto riferito dall'emittente israeliana "Kan", durante la visita negli Emirati, Netanyahu potrebbe incontrare il principe ereditario saudita, Mohammad bin Salman, perché vi sono "contatti avanzati". Si tratterebbe del secondo incontro tra i due, dopo quello che sarebbe avvenuto a Neom lo scorso novembre, secondo quanto riferito all'epoca dai media israeliani, mai smentiti dall'esecutivo di Gerusalemme. Arabia Saudita e Israele non hanno relazioni diplomatiche. (Res)