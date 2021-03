Africa: dipartimento Usa cataloga gruppi affiliati all'Is nel Congo Rdc e in Mozambico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dipartimento di Stato degli Stati Uniti ha ufficialmente designato le Forze democratiche alleate (Adf) attive nell'est della Repubblica democratica del Congo (Rdc) come parte integrante dello Stato islamico di Iraq e Siria - Repubblica democratica del Congo (Isis-Rdc) e la Provincia dello Stato Islamico dell'Africa Centrale (Iscap) attiva in Mozambico con il nuovo nome di Stato islamico di Iraq e Siria - Mozambico (Isis-Mozambico), catalogando entrambe le formazioni armate come organizzazioni terroristiche straniere. In un comunicato, il dipartimento di Washington sottolinea che, "sebbene i media associati all'Isis descrivano l'Iscap come una struttura unificata, Isis-Rdc e Isis-Mozambico sono gruppi distinti con origini distinte". Il governo statunitense individua inoltre i rispettivi leader delle due organizzazioni: Seka Musa Baluku (Isis-Rdc) e Abu Yasir Hassan (Isis-Mozambico). (segue) (Nys)