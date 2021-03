Africa: dipartimento Usa cataloga gruppi affiliati all'Is nel Congo Rdc e in Mozambico (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Come risultato di queste designazioni, sottolinea la nota, tra le altre conseguenze ci sono il blocco di tutti i beni e gli interessi nella proprietà di coloro designati e che sono soggetti alla giurisdizione degli Stati Uniti sono bloccati, e il divieto alle persone statunitensi di effettuare transazioni con loro. Le istituzioni finanziarie straniere che consapevolmente conducono o facilitano transazioni significative per conto di questi gruppi o individui potrebbero essere soggette a sanzioni per conti corrispondenti statunitensi o pagabili tramite conto. Inoltre, è un crimine fornire consapevolmente supporto materiale o risorse a Isis-Rdc o Isis-Mozambico, o tentare o cospirare per farlo. (segue) (Nys)