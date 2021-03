Africa: dipartimento Usa cataloga gruppi affiliati all'Is nel Congo Rdc e in Mozambico (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo Stato Islamico dell'Iraq e della Siria (Isis) ha annunciato il lancio della Provincia dello Stato Islamico dell'Africa Centrale (Iscap) nell'aprile 2019 per promuovere la presenza di elementi associati all'Isis nell'Africa centrale, orientale e meridionale. Nella nota, gli Usa proseguono quindi sottolineando che l'Isis-Rdc, noto anche come Forze democratiche Alleate (Adf) e Madina a Tauheed Wau Mujahedeen, tra gli altri nomi, è responsabile di molti attacchi nelle province del Nord Kivu e dell'Ituri nella parte orientale della Rdc. Sotto la guida di Seka Musa Baluku, l'Isis-Rdc è nota in questa regione per la sua brutale violenza contro i cittadini congolesi e le forze militari regionali, con attacchi che hanno ucciso oltre 849 civili nel solo 2020, secondo un rapporto delle Nazioni Unite sulle Adf. Il gruppo delle Adf è stato precedentemente sanzionato dal Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti e dalle Nazioni Unite sotto il regime di sanzioni della Rdc del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite nel 2014 per la sua violenza e atrocità. Il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha anche sanzionato sei membri dell'Adf, tra cui il leader Seka Musa Baluku, nel 2019 nell'ambito del programma di sanzioni Global Magnitsky per i loro ruoli in gravi abusi dei diritti umani, con un successivo elenco delle sanzioni delle Nazioni Unite per Baluku all'inizio del 2020 sotto la Rdc programma di sanzioni. (segue) (Nys)