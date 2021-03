Africa: dipartimento Usa cataloga gruppi affiliati all'Is nel Congo Rdc e in Mozambico (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Isis-Mozambico, noto anche come Ansar al-Sunna (e localmente come al-Shabaab in Mozambico), tra gli altri nomi, avrebbe giurato fedeltà all'ISIS già nell'aprile 2018 ed è stato riconosciuto da ISIS-Core come affiliato nell'agosto 2019 Dall'ottobre 2017, l'ISIS-Mozambico, guidato da Abu Yasir Hassan, ha ucciso più di 1.300 civili e si stima che più di 2.300 civili, membri delle forze di sicurezza e sospetti militanti dell'ISIS-Mozambico siano stati uccisi dall'inizio del gruppo terroristico. la sua violenta insurrezione estremista. Il gruppo era responsabile dell'orchestrazione di una serie di attacchi sofisticati e su larga scala che hanno portato alla cattura del porto strategico di Mocimboa da Praia, nella provincia di Cabo Delgado. Gli attacchi di Isis-Mozambico hanno causato lo sfollamento di quasi 670.000 persone nel nord del Mozambico. (segue) (Nys)