Cina: Assemblea nazionale approva bozza piano quinquennale, obiettivi fino al 2035

- L'Assemblea nazionale del popolo della Cina – la camera legislativa del Paese – ha adottato oggi l'ultimo piano per lo sviluppo economico e sociale a medio e lungo termine, che delinea una tabella di marcia per la Repubblica popolare per i prossimi cinque anni e oltre. La Cina ha avviato il suo primo piano quinquennale nel 1953. Il 14mo riguarda il periodo 2021-2025 ma contiene obiettivi a lungo termine che arrivano al 2035. Viene ritenuto di particolare importanza dalla leadership, che lo considera un modello per la costruzione completa di un Paese socialista moderno, seconda potenza economica del mondo. Secondo l'agenzia di stampa cinese "Xinhua", la stesura dello schema, che di solito richiede tre anni, è stata guidata dalle proposte elaborate dal Comitato centrale del Partito comunista cinese (Pcc). Le proposte articolate in 60 punti sono state adottate nell'ottobre 2020 durante la quinta sessione plenaria del 19mo Comitato centrale del Pcc. Per trasformare le proposte della leadership del Pcc in un piano dettagliato, il Consiglio di Stato, il gabinetto cinese, ha preso l'iniziativa di formulare la bozza prima che fosse sottoposta alla sessione annuale dell'Assemblea per la revisione e l'approvazione. (Cip)