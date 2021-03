Agroalimentare: Giansanti (Confagricoltura), è motore trainante del Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’anno appena concluso “è stato drammatico per tanti aspetti” ma il comparto agricolo “ha dimostrato di essere un settore forte e vitale: e stato il motore trainante del Paese”. Lo ha affermato il presidente di Confagricoltura, Massimiliano Giansanti, nel corso della consegna del “Premio nazionale per l'Innovazione”. Lo stesso Giansanti ha poi voluto ricordare come stiano "cambiando i modelli produttivi nei processi e nei prodotti agricoli” anche per la spinta all’innovazione. (Rin)