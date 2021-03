Export: Istat, in IV trimestre 2020 crescita congiunturale in tutte le Regioni, ma registra -9,7 per cento su anno (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell’insieme dell’anno rileva l'Istat, i contributi maggiori alla contrazione dell’export nazionale derivano dal calo delle vendite della Lombardia verso la Germania (-10,9 per cento) e la Francia (-12,8 per cento) e del Lazio verso gli Stati Uniti (-36,0 per cento). Per contro, apporti positivi provengono dall’aumento delle vendite della Liguria verso gli Stati Uniti (+95,2 per cento), del Lazio verso Belgio (+18,5 per cento), Germania (+7,9 per cento) e Polonia (+46,5 per cento) e della Toscana verso Cina (+20,9 per cento) e Francia (+3,7 per cento). L’analisi provinciale dell’export mostra performance negative per la maggior parte delle province italiane: i maggiori contributi negativi si rilevano per Milano, Firenze, Cagliari, Siracusa, Torino, Bergamo e Vicenza. Si segnalano dinamiche positive per Arezzo, Rovigo, L’Aquila, Campobasso e Siena. "La Lombardia, da sola, contribuisce alla flessione dell’export nazionale per 2,8 punti percentuali - commenta l'Istat - di cui più di un punto determinato dal calo delle vendite di macchinari e apparecchi e di metalli di base e prodotti in metallo. Le ampie flessioni dell’export registrate per le due regioni insulari, Sardegna e Sicilia, sono dovute principalmente al crollo delle vendite di prodotti energetici". (Ren)