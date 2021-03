© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un autocarro compattatore ribaltabile dell’Ama è stato distrutto da un incendio, la notte scorsa poco prima delle 2, in via Falterona in zona Vescovio a Roma. Sul posto, per domare le fiamme, sono accorsi i vigili del fuoco e gli agenti del commissariato Fidene. Il mezzo non era in servizio ed era parcheggiato sulla strada. Sulla causa dell’incendio, al momento, si indaga e nessuna pista è esclusa.(Rer)