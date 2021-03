Roma: Figliomeni (Fd'I), garantire legittimità e sicurezza di corsie e piste ciclabili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo presentato un’interrogazione urgente all’Amministrazione capitolina riguardo alle situazioni di criticità, sia per quanto attiene la sicurezza che l’utilizzabilità, delle piste e delle corsie ciclabili perché siamo assolutamente favorevoli alle piste ciclabili ma le stesse devono essere realizzate in assoluta sicurezza". Lo dichiara in una nota Francesco Figliomeni, consigliere capitolino di Fratelli d’Italia e vice presidente dell’Assemblea capitolina. "Tra ciclabili che si interrompono nel nulla, buche, vegetazione infestante, ostacoli di ogni genere, tratti promiscui tra bici e automobili, incroci pericolosi e obblighi di svolta per le auto che intersecano la corsia, anche chi vorrebbe usare la bici per i suoi spostamenti spesso vi rinunzia - spiega -. Per questi motivi abbiamo chiesto una rivisitazione dei progetti, sia per evitare illegittimità con il codice della strada che per renderli conformi con il Piano Generale del Traffico Urbano e con il regolamento viario visto che, fra l’altro, la realizzazione delle bike line ha comportato un significativo restringimento delle corsie e delle carreggiate - sottolinea - provocando un grave danno alla circolazione e alla mobilità cittadina. Anche su questo tema assistiamo alla discrepanza tra quanto annunciato dalla sindaca Raggi che parla di spinta sulla mobilità sostenibile, e quanto avviene concretamente nella realtà per chi utilizza, o meglio vorrebbe utilizzare, tutti i giorni la bici, che è ben diversa da quella raccontata dall’amministrazione grillina", conclude. (Com)