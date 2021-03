Argentina: Maradona, un migliaio di persone in piazza a Buenos Aires per "chiedere giustizia"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Circa un migliaio di persone si sono riunite nella serata di mercoledì nel centro di Buenos Aires per chiedere giustizia nei confronti dei presunti responsabili della morte di Diego Armando Maradona, deceduto il 25 novembre per un infarto causato da una miocardiopatia dilatativa. L'appuntamento, convocato via social dal "popolo maradoniano" attraverso l'hashtag #10MPORD10S e lo slogan "giustizia e punizione per i colpevoli", si è tenuto nei pressi dell'obelisco, luogo simbolo della capitale argentina, dove tradizionalmente si svolgono i festeggiamenti dei tifosi per le vittorie della "Seleccion". Come da previsioni all'evento erano presenti anche la ex moglie di "El Diez", Claudia Villafane, e le figlie Dalma e Giannina Maradona, che hanno invitato i fan del campione argentino a partecipare numerosi. Al centro delle accuse della famiglia e dell'inchiesta avviata dalla giustizia argentina, l'operato del neurochirurgo e medico personale dell'ex giocatore del Napoli, Leopoldo Luque, e dello staff medico che seguiva il suo decorso postoperatorio dopo l'intervento avvenuto il 3 novembre per la rimozione di un ematoma subdurale alla testa. (Abu)