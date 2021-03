Covid: a Caravaggio la messa dei vescovi lombardi per le vittime della pandemia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per tutto il tempo di Quaresima, i presidenti delle Conferenze episcopali d'Europa hanno invitato a pregare per le vittime della pandemia (oltre 770mila in tutto il Vecchio continente) e a ribadire la vicinanza della Chiesa alle famiglie delle vittime, ai malati, agli operatori sanitari e a tutti coloro che sono in prima linea nella lotta al coronavirus. Dopo la Messa proposta dalla Cei e celebrata a Roma il 4 marzo dal segretario generale, mons. Stefano Russo, questa mattina si è svolta nel Santuario di Santa Maria del Fonte, a Caravaggio (Bg), una celebrazione eucaristica a cui hanno partecipato tutti i vescovi della Conferenza episcopale lombarda e che è stata presieduta da mons. Mario Delpini, arcivescovo di Milano e metropolita di Lombardia. "Si aggira sulla nostra terra una specie di inespressa persuasione che la battaglia sia persa", ha detto in apertura della sua omelia mons. Delpini, descrivendo poi i vari "demoni" che minacciano l'umanità. "C'è il demone muto, che impone il silenzio, a cui tanti uomini e donne, anche discepoli del Signore Gesù, hanno aperto la porta. E perciò non hanno più parole. Non hanno più parole cristiane. (...) Ma il regno di Dio è giunto a noi e Gesù ha scacciato il demone muto. Perciò ora coloro che il virus ha assalito e ucciso hanno cominciato a parlare e cantano la vittoria di Gesù sul demone muto e proclamano che la morte è stata vinta". (segue) (com)