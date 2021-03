Covid: a Caravaggio la messa dei vescovi lombardi per le vittime della pandemia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ancora, c'è "il demone ribelle, che insinua la disperazione: 'Vedete quanti morti? Muoiono insieme il santo e il peccatore. A che cosa serve servire il Signore? Voltategli le spalle e siate disperati!'. Ma il regno di Dio è giunto a noi e Gesù ha scacciato il demone ribelle. Gesù ha sofferto con coloro che soffrono, ha pianto con coloro che piangono, è morto con coloro che sono morti", ha proseguito l'Arcivescovo di Milano, ricordando i tanti morti per Covid in Lombardia, 28.923 persone dall'inizio della pandemia (tra cui circa 90 sacerdoti diocesani). Così, ha detto ancora Delpini, "mentre il demone ribelle suggerisce di non ascoltare la voce del Signore, i figli di Dio si sono messi in cammino: si è diffusa tra la gente una nuova forma di compassione abitata da una fortezza mite e paziente, una pratica instancabile della dedizione abitata dalla carità". Infine, il terzo demone, quello "della divisione e della solitudine: sequestra le persone e si impegna a renderle inaccessibili. Semina la desolazione nel constatare che coloro che amiamo sono irraggiungibili. Quante lacrime hanno accompagnato morti solitarie! Ma il regno di Dio ha consolato i morti che non abbiamo potuto consolare, ha abbracciato i nostri cari che non abbiamo potuto abbracciare, ci ha introdotto in quella comunione che il demone non può spezzare, ci ha radunati nella preghiera che non teme le distanze". "Questa preghiera, questo canto di speranza, questa professione di fede celebriamo oggi qui - ha concluso l'Arcivescovo di Milano -, nel santuario della gente semplice, nel santuario che celebra la maternità di Maria. (com)