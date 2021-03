Capitale: Morassut (Pd), oggi inizia discussione per rendere Roma città-regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Oggi, in commissione Affari costituzionali, inizia la discussione sulla riforma costituzionale che prevede la istituzione della Regione di Roma Capitale. La proposta di ddl del Pd è a mia prima firma e prevede l'istituzione della 21' Regione italiana: Roma Capitale". Così il deputato del Partito democratico, Roberto Morassut. "Secondo il dettato costituzionale - continua Morassut - dopo l'eventuale approvazione del testo in Parlamento seguirà un percorso referendario ed un voto degli enti locali interessati. Un risultato rilevante che apre una nuova e importante pagina per Roma. È previsto un ampio ciclo di audizioni. Roma regione consentirà finalmente di trasformare in Comuni veri e propri le vecchie Circoscrizioni".