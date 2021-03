Spagna: presidente Comunità Madrid, nuove elezioni dovute a impossibilità di governare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La giunta locale di Madrid negli ultimi due anni non ha potuto portare avanti il suo progetto politico perché è stato "impossibile" governare. Lo ha dichiarato la presidente della Comunità di Madrid, Isabel Diaz Ayuso, in una serie di interviste rilasciate ai media spagnoli all'indomani della sua decisione di sciogliere l'Assemblea regionale e di convocare nuove elezioni per il 4 maggio. Ayuso ha evidenziato che questa scelta non è riconducibile esclusivamente ai timori che Ciudadanos (Cs), principale alleato di governo, avrebbe potuto presentare una mozione di sfiducia anche contro di lei, come avvenuto contro il presidente della regione di Murcia, Fernando Lopez Miras. La vera ragione, secondo Ayuso, è l'impossibilità di governare con Cs. "Non ho avuto il mio progetto fino ad oggi, perché mi hanno fatto girare la testa, non mi hanno lasciato governare con calma, come è necessario in questo momento", ha spiegato Ayuso che si è assunta la "responsabilità di tutto quello che accadrà d'ora in poi" per essere "libera". (Spm)