Usura: Viminale, nel 2020 assegnati alle vittime oltre 23 milioni

- Sono 23,2 milioni di euro (+29,6 per cento rispetto al 2019) i fondi assegnati nel 2020 alle vittime di estorsione e di usura, di cui circa 3,7 milioni nell’ultimo trimestre. In particolare, oltre 19,7 milioni di euro sono stati destinati alle vittime di estorsione e 3,5 milioni di euro a quelle di usura. Le istanze di accesso ai benefici economici presentate nel corso dell’anno sono state in totale 539: 284 per estorsione e 255 usura. La relazione del 2020 del commissario straordinario antiracket e antiusura, Giovanna Cagliostro, evidenzia come la pandemia da Covid-19 abbia pesantemente condizionato la vita dei cittadini, che hanno dovuto fare i conti con un crescente senso di precarietà e di instabilità. Tra gli “effetti collaterali”, si legge in una nota, il rischio di esclusione sociale e la marginalizzazione di tanti operatori economici in difficoltà costituiscono un pericoloso terreno fertile per la criminalità organizzata che con le quotidiane offerte di aiuto, ma anche con intimidazioni e minacce, tenta non solo di inquinare il tessuto economico ma di contendere allo Stato il controllo del territorio. (segue) (com)