Usura: Viminale, nel 2020 assegnati alle vittime oltre 23 milioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La gravità dell’emergenza, destinata a perdurare anche nei prossimi mesi, ha quindi orientato l’Ufficio del Commissario straordinario a una più decisa azione in favore delle vittime dei reati estorsivi e usurari, per arginare ogni pericoloso condizionamento della libertà economica. In questa direzione, sono state individuate tre linee di intervento, complementari tra loro: la prevenzione, il contrasto, la solidarietà. In tale azione, l’ufficio del Commissario ha fatto affidamento sulla intensa collaborazione con le associazioni antiracket e antiusura sul territorio e sull’attività da queste svolta a sostegno e supporto delle vittime soprattutto in questo difficile momento. Esse esercitano, accanto allo Stato e ai cittadini, un ruolo fondamentale di snodo nella rete solidale creata a partire dai primi anni ’90. Un ruolo, quello delle associazioni, ulteriormente evidenziato dal commissario Cagliostro per il prezioso contributo all’interno del Comitato di solidarietà, di cui sono componenti di diritto, e per lo stimolo a migliorare la risposta ai bisogni degli imprenditori, dei commercianti e dei professionisti, rendendo sempre più efficace il funzionamento di un sistema che, mediante il Fondo, prevede ristori in favore degli operatori economici, vessati da intimidazioni e ricatti. (segue) (com)