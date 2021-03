Usura: Viminale, nel 2020 assegnati alle vittime oltre 23 milioni (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In questo ambito, risulta strategica anche l’attività delle prefetture nella continua promozione sul territorio di accordi di collaborazione e strumenti operativi che salvaguardano l’accesso al credito legale da parte degli operatori economici e delle famiglie e diretti a prevenire, in particolare, l’usura e tutti i nuovi fattori di rischio connessi all’attuale crisi economica, in particolare la facile offerta di liquidità da parte di organizzazioni criminali che approfittano della disponibilità di patrimoni illecitamente accumulati. La stipula dei protocolli, l’istituzione di tavoli di confronto e di Osservatori provinciali con le associazioni, al cui interno operano anche le Organizzazioni di categoria, gli Istituti di credito e gli altri Organi statali, sono la prova evidente della presenza attiva delle Istituzioni sul territorio. I citati strumenti, in sinergia con gli operatori economici, consentono di fare passi in avanti, sempre più puntuali, significativi ed efficaci in favore di quanti, operando scelte di legalità, rifiutano il credito illegale e il ricatto della criminalità organizzata. Nell’azione in questo delicato momento di difficoltà economica, il ruolo e l’impegno comune di istituzioni e associazioni sarà ancora più prezioso nella loro opera di convincimento “che stare dalla parte dello Stato conviene, conclude nella relazione il prefetto Cagliostro. (com)