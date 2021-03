Iv: Boschi, grazie per solidarietà, importante denunciare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Grazie a tutte le persone che mi stanno dimostrando solidarietà e affetto dopo la brutta vicenda dello stalker". Lo scrive su Facebook la capogruppo di Italia viva alla Camera, Maria Elena Boschi. "Purtroppo sono stata costretta a sporgere denuncia, anche se non è una scelta semplice. In passato, quando ho denunciato, ho preferito non parlarne ma questa volta la notizia è comunque uscita sui giornali. E allora ho pensato che fosse giusto trasformare la notizia in una occasione per cercare di aiutare altre donne a trovare il coraggio di denunciare, anche se hanno paura, perché non vanno mai sottovalutati questi episodi. So di essere più fortunata di altre donne, ma vorrei che tutte sapessero che ci sono donne e uomini delle Forze dell’ordine e della magistratura che possono aiutarle davvero e associazioni che fanno un lavoro straordinario anche per le donne più sole. Denunciare è difficile - conclude Boschi - ma non denunciare è più pericoloso, quindi denunciate, denunciate, denunciate". (Rin)