Vaccino: Fondazione Gimbe, il 3 per cento della popolazione ha completato il ciclo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Delle dosi previste per il primo trimestre 2021, al 10 marzo (aggiornamento ore 6:01) risultano consegnate alle Regioni 7.207.990 dosi, meno della metà di quelle previste. Lo fa sapere la Fondazione Gimbe nel consueto report settimanale. Negli ultimi 7 giorni sulla piattaforma ufficiale sono state registrate solo 665.730 dosi di Pfizer/BioNTech, mentre non risulta alcuna consegna per i vaccini Moderna e AstraZeneca, anche se non si possono escludere ritardi di notifica. “Secondo i dati ufficiali – commenta Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe – per rispettare le scadenze contrattuali, entro la fine del mese dovrebbero essere consegnate in media 2,8 milioni di dosi/settimana, rispetto ad una media di 680.000 dosi/settimana consegnate dall’inizio dell’anno”. Al 10 marzo hanno completato il ciclo vaccinale con la seconda dose 1.747.516 milioni di persone (2,9 per cento della popolazione), con marcate differenze regionali: dal 4,46 per cento della Valle D’Aosta al 2,27 per cento dell’Abruzzo. Se da un lato il numero di somministrazioni sta progressivamente aumentando, con l’80,2 per cento delle dosi consegnate somministrate alla popolazione, persistono notevoli differenze tra i diversi tipi di vaccino: se per Pfizer, infatti, sono state iniettate oltre il 90 per cento delle dosi disponibili, questa percentuale scende per i vaccini AstraZeneca (52,2 per cento) e Moderna (44,2 per cento). (segue) (Ren)