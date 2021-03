Vaccino: Fondazione Gimbe, il 3 per cento della popolazione ha completato il ciclo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “L’estensione da parte del Ministero della Salute all’uso del vaccino AstraZeneca agli over 65 – spiega Renata Gili, responsabile ricerca sui servizi sanitari della Fondazione Gimbe – rende urgente finalizzare gli accordi regionali con i medici di famiglia, laddove non ancora definiti, perchè la loro piena collaborazione è decisiva per accelerare la vaccinazione della popolazione generale”. Infine, rispetto alla protezione dei più fragili, degli oltre 4,4 milioni di over 80, 1.098.047 (24,8 per cento) hanno ricevuto unicamente la prima dose di vaccino e solo 231.058 (5,2 per cento) hanno completato il ciclo vaccinale con rilevanti differenze regionali, anche se nelle ultime due settimane si registra un netto cambio di marcia. (Ren)