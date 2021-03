Grecia: studio Idate, Paese secondo nell'Ue per concessioni rete 5G

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Grecia figura al secondo posto tra i Paesi dell'Unione europea nelle concessioni alle aziende per lo sviluppo della rete di quinta generazione (5G) per le telecomunicazioni. E' quanto emerge dai dati relativi a dicembre diffusi dal centro di ricerca Idate, come riferisce oggi il quotidiano "Kathimerini". Al primo posto di questa classifica figura la Finlandia, che ha già concesso il 100 per cento delle licenze per lo sviluppo della rete 5 sul territorio nazionale, mentre la Grecia è seconda con l'83 per cento. A seguire figurano Germania, Cipro, Repubblica Ceca e Slovacchia con il 67 per cento. L'Italia si trova al 60 per cento, comunque sopra la media Ue del 35,7 per cento. In fondo alla classifica, invece, Paesi che al dicembre 2020 non avrebbero fatto alcun progresso con la concessione delle licenze per lo sviluppo del 5G: Estonia, Lituania, Malta, Lettonia, Bulgaria, Slovenia, Croazia e Polonia.(Gra)