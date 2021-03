Energia: Regno Unito, governo investirà 100 milioni per nuovi parchi eolici in Inghilterra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo britannico investirà quasi 100 milioni di sterline (oltre 115 milioni di euro) per la realizzazione di nuovi parchi eolici nel nord est dell'Inghilterra. Nelle intenzioni del governo, i due nuovi parchi eolici allo studio, uno nel Teesside e l'altro nel Lincolnshire, contribuiranno al programmato aumento dell'energia elettrica prodotta attraverso l'eolico, la quale nei piani di Whitehall dovrebbe quadruplicare entro il 2030. L'installazione dovrebbe creare 6 mila nuovi posti di lavoro. In seguito all'annuncio del governo, GE Renewable Energy ha annunciato che costruirà una nuova fabbrica di pale eoliche nei pressi del parco nel Teesside, riciclando una ex acciaieria. La fabbrica dovrebbe essere operativa a partire dal 2023. (Rel)