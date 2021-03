Usa: Blinken, impegno a includere Taiwan nel Summit per la democrazia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato degli Stati Uniti, Antony Blinken, ha dichiarato di essere impegnato a spingere l'amministrazione del presidente Joe Biden ad avviare colloqui sui negoziati per un accordo di libero scambio con Taiwan e a invitare il Paese al Summit per la democrazia, che probabilmente si terrà entro la fine dell'anno. Lo riferisce l'agenzia di stampa taiwanese "Cna". Blinken, nella sua prima apparizione pubblica al Congresso, a Washington, da quando è entrato in carica, ha rilasciato la dichiarazione durante un'audizione della commissione Affari esteri della Camera dei rappresentanti sulle priorità dell'amministrazione Biden per la politica estera. Blinken ha risposto in modo affermativo alla deputata repubblicana Young Kim che aveva chiesto chiarimenti sull'impegno del governo a includere Taiwan nel Summit e ad avviare i colloqui per un accordo di libero scambio con l'Isola, partner prezioso per la sicurezza e la salute globale degli Usa. (segue) (Nys)