Usa: Blinken, impegno a includere Taiwan nel Summit per la democrazia (2)

- Kim ha elogiato Taiwan per il suo forte sistema democratico, così come per i suoi numerosi contributi alla comunità internazionale e ha detto che merita anche un seggio presso l'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) in modo da poter condividere la propria esperienza nella gestione della pandemia di coronavirus con il resto del mondo. "Sono assolutamente impegnato a lavorarci su. Condivido l'opinione che Taiwan sia una forte democrazia, un potere tecnologico molto forte e un Paese che può contribuire allo sviluppo del mondo e non solo del suo stesso popolo", ha detto Blinken. Secondo i resoconti dei media stranieri, il Summit per la democrazia è stato proposto per la prima volta da Biden, che ha voluto convocare l'evento come un'opportunità per "rinnovare lo spirito e lo scopo condiviso delle nazioni del mondo libero". Il vertice, ha spiegato Blinken, si svolgerà probabilmente verso la fine dell'anno. (segue) (Nys)