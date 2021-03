Libano: Tripoli, manifestazioni davanti ad abitazioni di politici locali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una manifestazione ha avuto luogo ieri sera per le strade di Tripoli, seconda città del Libano e principale centro urbano del nord del Paese, contro il collasso della lira libanese rispetto al dollaro Usa e il deterioramento delle condizioni di vita nel Paese. I manifestanti si sono recati davanti alle abitazioni di vari uomini politici della città, per chiedere le loro dimissioni. La scorsa settimana, dopo il tracollo della lira, che ha toccato il minimo storico di 10 mila rispetto al dollaro Usa sul mercato nero, sono esplose nel Paese proteste che si sono ripetute su base quotidiana, con l’interruzione di autostrade e strade in tutto il Paese. Tripoli, la città più povera del Libano, era già stata teatro di ampie e violente manifestazioni a fine gennaio, contro la grave crisi socio-economica e contro le severe restrizioni allora in vigore per contenere la diffusione del Covid-19. (Res)