Imprese: Donnet (Generali), dopo 2020 eccellente ben posizionati anche per 2021

- Il conseguimento di risultati così eccellenti, nonostante il contesto sfidante che ha caratterizzato il 2020, non è scontato: siamo ben posizionati per chiudere bene anche il 2021, e rimaniamo focalizzati al 100 per cento su questo obiettivo. Così l’amministratore delegato del Gruppo, Philippe Donnet, durante la conference call con i giornalisti organizzata questa mattina a seguito della diffusione dei risultati 2020 approvati dal consiglio di amministrazione. “Abbiamo iniziato a lavorare sul prossimo ciclo strategico: sarà importante costruire il successo di quello in corso, perché sarà la garanzia del futuro”, ha aggiunto, spiegando di non aver ancora fissato la data di presentazione del prossimo piano strategico. (Ems)