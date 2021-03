Iraq: nuove manifestazioni in quattro province del centro-sud del Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono riprese ieri in quattro governatorati dell’Iraq le manifestazioni popolari contro le autorità locali, dopo una “tregua” lanciata dall’Hirak (movimento antigovernativo) dieci giorni fa per non interferire con la visita di papa Francesco nel Paese. I manifestanti hanno chiesto le dimissioni dei governi locali, accusati di negligenza, corruzione e cattiva amministrazione, nei governatorati di Najaf, Muthanna, Wasit e Babil, come avvenuto il mese scorso nel governatorato di Dhi Qar, dove le violente proteste hanno portato alla rimozione del governatore Nazim al Waeli. Nel governatorato di Najaf ha avuto luogo una grande protesta per chiedere le dimissioni del governatore Luay al Yasiri e dell’amministrazione locale, accusata di “corruzione”, oltre che di “persecuzione e omicidi” ai danni dei manifestanti. (Res)