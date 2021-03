Gli appuntamenti di oggi a Torino e in Piemonte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti in programma oggi, giovedì 11 marzo, a Torino e in Piemonte:COMUNEOre 8.30 - riunione in videoconferenza delle Commissioni IV, V e VI. Odg: creazione di un parco della memoria in favore delle vittime di Covid-19Ore 11 - riunione in videoconferenza delle Commissioni III, V e I. Odg: "Azioni per favorire la crescita del lavoro nel distretto cinematografico torinese".REGIONEore 15:30, Videoconferenza, il garante regionale per le persone detenute Bruno Mellano, nell'ambito del convegno L’impegno civile di Bianca Guidetti Serra, coordina la sessione Oltre le sbarre: condizioni carcerarie e diritti dei detenuti, cui interviene - tra gli altri - il Difensore civico regionaleAugusto Fierro.(Rpi)