Medio Oriente: oggi incontro ministri Esteri Turchia, Russia e Qatar a Doha

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri della Turchia, Mevlut Cavusoglu, ha annunciato che parteciperà oggi a un incontro trilaterale con gli omologhi del Qatar, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, e della Russia, Sergej Lavrov, a Doha. In un messaggio pubblicato sul suo profilo Twitter, Cavusoglu ha sottolineato di essere “arrivato nel fratello e amico Qatar per partecipare a un incontro dei ministri degli Esteri di Turchia, Qatar e Russia e per svolgere colloqui bilaterali”. Accompagna il capo della diplomazia di Ankara il suo vice Sedat Onal, principale responsabile dei dossier legati a Siria e Medio Oriente. Secondo una “fonte informata” del quotidiano panarabo “Al Arabi al Jadid”, l’incontro verterà su diverse questioni, su tutte il dossier siriano. Il colloquio, primo nel suo genere, potrebbe essere il primo di una serie di incontri fra i tre Paesi. (Res)