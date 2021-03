Russia: regione Sakhalin acquisisce il 51 per cento di Avrora Airlines da Aeroflot per un rublo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La regione russa di Sakhalin ha acquisito il 51 per cento delle azioni di Aurora Airlines, una società controllata dalla compagnia di bandiera Aeroflot per un rublo. Lo ha annunciato il ministro dei Trasporti russo, Vitalij Savelyev, durante una riunione fra il presidente russo Vladimir Putin e i membri del governo. Nel mese di dicembre del 2019, Putin, a seguito di un incontro con i rappresentanti dell’esecutivo, ha incaricato di presentare delle proposte per la creazione di una compagnia aerea nel Distretto dell’Estremo Oriente russo al fine di garantire gli spostamenti su grandi distanze.(Rum)